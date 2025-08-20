RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Баллистические ракеты и почти сотня дронов: в ВСУ отчитались об атаке РФ

Фото: силы ПВО сбили 62 дрона (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В ночь на 20 августа Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, около 19:30 19 августа противник запустил две баллистические ракеты "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также 93 ударных дрона Shahed и беспилотники-имитаторы с разных направлений - Брянской и Ростовской областей РФ, Приморско-Ахтарска и района Чауды в Крыму.

Для отражения воздушного нападения привлекались авиация, подразделения противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и беспилотные системы.

По состоянию на 9:00 утра 20 августа силы ПВО сбили или подавили одну из двух баллистических ракет и 62 вражеских беспилотника.

В то же время зафиксировано попадание в 20 локаций.

Украинские военные отметили, что атаки такого масштаба направлены на истощение системы противовоздушной обороны и запугивание гражданского населения.

 

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 20 августа враг нанес массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка на Сумщине. Известно о более 10 пострадавших, среди которых дети.

Кроме того, сегодня атаковали Измаил Одесской области ударными дронами. В результате обстрела возник большой пожар, известно об одном раненом.

