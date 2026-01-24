ua en ru
Балансуючий ринок втрачає інвестиційну привабливість через борги, - УВЕА

Субота 24 січня 2026 17:08
Балансуючий ринок втрачає інвестиційну привабливість через борги, - УВЕА
Автор: Сергій Новіков

Стан розрахунків на балансуючому ринку електроенергії є критичним і вже став серйозним бар’єром для інвестицій в енергетичний сектор.

Як пише РБК-Україна, про це заявила партнерка юридичної компанії Altelaw&Sempra, голова правового комітету Української вітроенергетичної асоціації Ольга Савченко.

За її словами, масштаби заборгованості на балансуючому ринку стрімко зросли й досягли рівнів, які ще нещодавно здавалися малоймовірними.

"Станом на 20 листопада 2025 року заборгованість учасників балансуючого ринку перед НЕК “Укренерго” сягнула 41 млрд грн - рівня, який ще донедавна здавався малоймовірним для цього сегмента", - зазначила Савченко.

Вона наголосила, що протягом 2025 року борг зростав не епізодично, а системно.

"Протягом 2025 року борг зріс на 18,6%, причому зростання мало не разовий, а системний характер, що свідчить про глибокі структурні проблеми в архітектурі балансуючого ринку!" - підкреслила експертка.

Паралельно, за її словами, формується і зустрічна заборгованість системного оператора.

"Борг НЕК “Укренерго” перед учасниками балансуючого ринку в середині листопада досяг 21 млрд грн, встановивши історичний максимум і продемонструвавши зростання на 27% порівняно з початком року", - сказала Савченко.

Вона зауважила, що в результаті на балансуючому ринку склалася замкнена боргова модель.

"Таким чином, у системі балансування фактично зафіксовано замкнене коло боргів, яке самовідтворюється", - зазначила вона.

На думку Савченко, проблема полягає не лише в абсолютних обсягах заборгованості, а й у її впливі на інвестиційні рішення.

"За такого стану розрахунків будь-які регуляторні спрощення або стимули перестають бути аргументом для інвестора, зокрема при ухваленні рішень щодо реалізації проєктів з будівництва установок зберігання енергії", - наголосила експертка.

Вона підкреслила, що саме розвиток систем зберігання енергії є критично важливим для енергосистеми, однак боргова криза фактично блокує цей напрям.

На її переконання, ситуація потребує системного, а не точкового рішення. Вона вважає, що ключовими мають стати зміни у підходах до спеціальних обов’язків і неплатежів.

"Йдеться насамперед про перегляд механізмів ПСО як системний крок, а також про реальне врегулювання проблеми неплатежів великих боржників, у тому числі підприємств критичної інфраструктури", - підсумувала експертка.

Борги на ринку електроенергії України

Як повідомлялося, за 2025 рік борг на балансуючому ринку перед "Укренерго" зріс на 21% - до рекордних 42 мільярдів гривень. Також, за рік суттєво зросла заборгованість "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку, на 36% - до 22,9 млрд грн.

Нагадаємо, в Європейській бізнес асоціації висловили переконання, що ланцюг боргів руйнує енергоринок України та відлякує інвесторів.

Зі свого боку в.о. міністра енергетики Артем Некрасов стверджував, що ключовою причиною накопичення заборгованості є неплатежі з боку підприємств державної та комунальної форми власності, які споживають електроенергію, але не розраховуються за неї.

