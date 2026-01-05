ua en ru
Експерт пояснив, що стало ключовим бар’єром для інвестицій в енергетику України

Україна, Понеділок 05 січня 2026 15:32
Експерт пояснив, що стало ключовим бар’єром для інвестицій в енергетику України Фото: експерт пояснив, що стало ключовим бар’єром для інвестицій в енергетику України (facebook.com)
Автор: Юлія Бойко

Борги на енергетичному ринку та затримки з виплатами виробникам залишаються одним із головних бар’єрів для приходу інвестицій в енергетичний сектор України.

Як пише РБК-Україна, про це заявив в.о. міністра енергетики Артем Некрасов.

За його словами, масштаб проблеми вже становить системну загрозу для всієї галузі.

"Один з великих барʼєрів для приходу інвестицій в енергетичний сектор - це борги на енергетичному рику і затримки з виплатами виробникам", - наголосив Некрасов.

Він повідомив, що станом на кінець грудня борг на балансуючому ринку досяг критичного рівня - 41 млрд грн.

За словами Некрасова, ключовою причиною накопичення заборгованості є неплатежі з боку підприємств державної та комунальної форми власності, які споживають електроенергію, але не розраховуються за неї.

"Причина - частина підприємств державної і комунальної власності споживають електроенергію, але не розраховуються. Це підприємства, які не можна відключити через соціальні чи безпекові причини", - пояснив він.

В.о. міністра підкреслив, що така ситуація є хибною з точки зору функціонування ринку та фінансової дисципліни. Як можливий вихід із ситуації він запропонував запровадження механізму фінансових гарантій для таких споживачів.

"У кожного такого підприємства має бути поручитель, у державного - держава, у комунального - місто. За такої системи борги як мінімум не будуть накопичуватись", - зазначив він.

Некрасов наголосив, що вирішення боргової проблеми не можна відкладати, адже ризики для системного оператора вже є критичними.

"В наступному році нам доведеться розвʼязати цю проблему, бо інакше Укренерго може збанкрутувати", - підсумував він.

Раніше голова комітету сталого розвитку Європейської Бізнес Асоціації Станіслав Зінченко зазначав, що системні борги на ринку електроенергії стали наслідком неефективного державного управління та хронічної недоінвестованості галузі.

А експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявив, що боргова криза на ринку електроенергії є наслідком надмірного регулювання і створює бар’єри для інвестицій та розвитку нової генерації.

