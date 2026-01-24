ua en ru
Балансирующий рынок теряет инвестиционную привлекательность из-за долгов, - УВЭА

Суббота 24 января 2026 17:08
UA EN RU
Балансирующий рынок теряет инвестиционную привлекательность из-за долгов, - УВЭА Фото: УВЭА заявила, что балансирующий рынок теряет инвестиционную привлекательность из-за долгов (facebook.com НЭК _Укрэнерго_ - NPC Ukrenergo)
Автор: Сергей Новиков

Состояние расчетов на балансирующем рынке электроэнергии является критическим и уже стало серьезным барьером для инвестиций в энергетический сектор.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявила партнер юридической компании Altelaw&Sempra, председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко.

По ее словам, масштабы задолженности на балансирующем рынке стремительно выросли и достигли уровней, которые еще недавно казались маловероятными.

"По состоянию на 20 ноября 2025 года задолженность участников балансирующего рынка перед НЭК "Укрэнерго" достигла 41 млрд грн - уровня, который еще недавно казался маловероятным для этого сегмента", - отметила Савченко.

Она подчеркнула, что в течение 2025 года долг рос не эпизодически, а системно.

"В течение 2025 года долг вырос на 18,6%, причем рост имел не разовый, а системный характер, что свидетельствует о глубоких структурных проблемах в архитектуре балансирующего рынка!" - подчеркнула эксперт.

Параллельно, по ее словам, формируется и встречная задолженность системного оператора.

"Долг НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка в середине ноября достиг 21 млрд грн, установив исторический максимум и продемонстрировав рост на 27% по сравнению с началом года", - сказала Савченко.

Она отметила, что в результате на балансирующем рынке сложилась замкнутая долговая модель.

"Таким образом, в системе балансировки фактически зафиксирован замкнутый круг долгов, который самовоспроизводится", - отметила она.

По мнению Савченко, проблема заключается не только в абсолютных объемах задолженности, но и в ее влиянии на инвестиционные решения.

"При таком состоянии расчетов любые регуляторные упрощения или стимулы перестают быть аргументом для инвестора, в частности при принятии решений по реализации проектов по строительству установок хранения энергии", - отметила эксперт.

Она подчеркнула, что именно развитие систем хранения энергии является критически важным для энергосистемы, однако долговой кризис фактически блокирует это направление.

По ее убеждению, ситуация требует системного, а не точечного решения. Она считает, что ключевыми должны стать изменения в подходах к специальным обязанностям и неплатежам.

"Речь идет прежде всего о пересмотре механизмов ПСО как системный шаг, а также о реальном урегулировании проблемы неплатежей крупных должников, в том числе предприятий критической инфраструктуры", - подытожила эксперт.

Долги на рынке электроэнергии Украины

Как сообщалось, за 2025 год долг на балансирующем рынке перед "Укрэнерго" вырос на 21% - до рекордных 42 миллиардов гривен. Также, за год существенно выросла задолженность "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка, на 36% - до 22,9 млрд грн.

Напомним, в Европейской бизнес ассоциации выразили убеждение, что цепь долгов разрушает энергорынок Украины и отпугивает инвесторов.

В свою очередь и.о. министра энергетики Артем Некрасов утверждал, что ключевой причиной накопления задолженности являются неплатежи со стороны предприятий государственной и коммунальной формы собственности, которые потребляют электроэнергию, но не рассчитываются за нее.

