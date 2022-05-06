Баланс интересов трех стран. В Беларуси потребовали для себя гарантии безопасности

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что война в Украине должна решаться на основе баланса интересов трех стран. При этом он потребовал для Беларуси гарантии безпопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТа .

По мнению Макея, переговоры Украины и России должны вестись с участием Беларуси. Глава МИД добавил, что каждой из трех стран нужно собственные гарантии безопасности.

"Если говорить о гарантиях, то должно быть четкое понимание, какие гарантии безопасности будут и для России, и для Украины, и для Беларуси", - заявил министр.