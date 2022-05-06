Баланс інтересів трьох країн. У Білорусі вимагають для себе гарантії безпеки

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що війна в Україні повинна вирішуватися на основі балансу інтересів трьох країн. При цьому він вимагають для Білорусі гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БелТа.
На думку Макея, переговори України і Росії повинні вестися за участю Білорусі. Глава МЗС додав, що кожній з трьох країн потрібно власні гарантії безпеки.
"Якщо говорити про гарантії, то має бути чітке розуміння, які гарантії безпеки будуть і для Росії, і для України, і для Білорусі", - заявив міністр.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що війна в Україні "затягнулася".
При цьому він стверджує, що Білорусь не братиме участі у війні проти України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.