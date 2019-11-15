В Балаклії в результаті вибухів загинули двоє військових

Фото: вибухи в Балаклії (mil gov ua)

Четверо поранених військових знаходяться в медичних установах

В результаті вибухів боєприпасів в Балаклії Харківської області двоє військовослужбовців загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних сил України.

Як повідомляється, за уточненою інформацією від чергового Центральної артилерійської бази забезпечення боєприпасами, двоє військових саперів отримали поранення несумісні з життям.

Четверо поранених військовослужбовців ЗСУ знаходяться в медичних установах. За уточненою інформацією медиків, троє поранених у важкому стані, один - середньої тяжкості.

"Пораненим військовослужбовцям оперативно надається професійна медична допомога в повному обсязі в медичних установах", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що до 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. Спочатку повідомлялося, що поранення отримав один сапер.

Пізніше в Генеральному штабі повідомили, що вибухи на території військового арсеналу є планової утилізацією боєприпасів. На території, де проходила планова утилізація, пролунало близько 20 вибухів у спеціально обладнаному котлі.