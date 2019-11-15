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Количество пострадавших при взрывах в Балаклее выросло

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 16:19
Количество пострадавших при взрывах в Балаклее выросло
Фото: пострадавший при взрыве в Балаклее (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Взрыв в Балаклее - пострадали четверо военнослужащих

В результате взрывов боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области пострадали четверо военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Как уточнили в Генштабе, военнослужащие получили ранения во время утилизации остатков боеприпасов, которые нельзя транспортировать. Военные доставлены в медицинские учреждения.

"В медицинские учреждения было оперативно доставлено четверо военнослужащих ВС Украины. Военнослужащие проводили на технической территории военной части утилизацию в установленном порядке остатков боеприпасов и их элементов, которые нельзя транспортировать, с учетом всех мер безопасности, в специально оборудованном для этого месте - котловане", - сообщили в Генштабе.

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