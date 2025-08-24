ua en ru
Баклажанная икра, которую захочется готовить снова: легкий рецепт

Воскресенье 24 августа 2025 12:05
Баклажанная икра, которую захочется готовить снова: легкий рецепт Рецепт вкусной баклажанной икры (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Сочная, ароматная и невероятно нежная баклажанная икра станет настоящей звездой вашего стола. Предлагаем проверенный рецепт, который сделает классическую закуску легкой в приготовлении и безумно вкусной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Дарьи Вистовской.

Рецепт баклажанной икры

Баклажанная икра - это очень универсальное блюдо, и ее можно сочетать со многими продуктами. Вот несколько вариантов:

  • хлеб и выпечка - на свежем или поджаренном хлебе, багете, лаваше. С крекерами или тостами в качестве закуски
  • мясо и рыба - подают рядом с запеченным куриным филе или индейкой. Хорошо сочетается с рыбой, особенно запеченной или на гриле
  • макароны и крупы - можно добавлять как соус к пасте или рису. Использовать как начинку для блинов или пирогов.

Ингредиенты:

  • баклажаны - 2 шт.
  • перец красный - 1 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • лук - 1 шт.
  • чеснок - 3 зубчика
  • томаты - 2 шт.
  • соль, перец - по вкусу
  • любимая зелень

Способ приготовления

Баклажаны и перец нужно запечь при 200 С до готовности, оставить остыть и очистить. Далее обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанные запеченные овощи, натертые томаты, чеснок и специи.

Все тщательно перемешиваем и доводим до готовности.

В конце нужно посыпать любимой зеленью.

Баклажанная икра, которую захочется готовить снова: легкий рецептРецепт баклажанной икры (фото: кадр из видео)

