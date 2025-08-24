Баклажанная икра, которую захочется готовить снова: легкий рецепт
Сочная, ароматная и невероятно нежная баклажанная икра станет настоящей звездой вашего стола. Предлагаем проверенный рецепт, который сделает классическую закуску легкой в приготовлении и безумно вкусной.
Рецепт баклажанной икры
Баклажанная икра - это очень универсальное блюдо, и ее можно сочетать со многими продуктами. Вот несколько вариантов:
- хлеб и выпечка - на свежем или поджаренном хлебе, багете, лаваше. С крекерами или тостами в качестве закуски
- мясо и рыба - подают рядом с запеченным куриным филе или индейкой. Хорошо сочетается с рыбой, особенно запеченной или на гриле
- макароны и крупы - можно добавлять как соус к пасте или рису. Использовать как начинку для блинов или пирогов.
Ингредиенты:
- баклажаны - 2 шт.
- перец красный - 1 шт.
- морковь - 1 шт.
- лук - 1 шт.
- чеснок - 3 зубчика
- томаты - 2 шт.
- соль, перец - по вкусу
- любимая зелень
Способ приготовления
Баклажаны и перец нужно запечь при 200 С до готовности, оставить остыть и очистить. Далее обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанные запеченные овощи, натертые томаты, чеснок и специи.
Все тщательно перемешиваем и доводим до готовности.
В конце нужно посыпать любимой зеленью.
Рецепт баклажанной икры (фото: кадр из видео)
