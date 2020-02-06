Баканова пригласили на комитет Рады относительно обысков на "1+1"

На заседании парламентского комитета по вопросам информационной политики обсудят проведенные Службой безопасности Украины обыски на телеканале "1+1". Об этом заявил председатель комитета Александр Ткаченко в эфире программы "Право на владу" на 1+1.

По его словам, внеочередное заседание комитета информполитики, в котором примет участие руководство СБУ, запланировано на понедельник, 10 февраля.

"Приглашаю на внеочередное заседание нашего комитета в понедельник. Мы позвали господина Баканова (глава СБУ Иван Баканов, - ред.)", - заявил Ткаченко.

Напомним, как ранее разъяснили в СБУ, обыски на телеканале "1+1" были связанные с расследованием прослушивания премьер-министра Алексея Гончарука, а отдельные журналисты могут быть причастны к этому. В СБУ уточнили, что обыски прошли на рабочих местах отдельных журналистов на основании решения суда, а также дома у журналистов.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии рассказал о полученных от СБУ данных расследование дела о прослушивании Гончарука в кабинете главы правительства. Предварительно установлено, что незаконно полученные записи разговоров в кабинете премьер-министра были проданы, а в сеть записи попали с компьютеров журналистов "1+1".