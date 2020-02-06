Баканова запросили на комітет Ради стосовно обшуків на "1+1"

На засіданні парламентського комітету з питань інформаційної політики обговорять проведені Службою безпеки України обшуки на телеканалі "1+1". Про це заявив голова комітету Олександр Ткаченко в ефірі програми "Право на владу" на 1+1.

За його словами, позачергове засідання комітету інформполітики, в якому візьме учать керівництво СБУ, заплановане на понеділок, 10 лютого.

"Запрошую на позачергове засідання нашого комітету в понеділок. Ми покликали пана Баканова (голова СБУ Іван Баканов, - ред.)", - заявив Ткаченко.

Нагадаємо, як раніше роз'яснили в СБУ, обшуки на телеканалі "1+1" були пов'язані з розслідуванням прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а окремі журналісти можуть бути причетні до цього. В СБУ уточнили, що обшуки пройшли на робочих місцях окремих журналістів на підставі рішення суду, а також вдома у журналістів.

Президент України Володимир Зеленський згодом розповів про отримані від СБУ дані розслідування справи щодо прослуховування Гончарука в кабінеті глави уряду. Попередньо встановлено, що незаконно отримані записи розмов у кабінеті прем'єр-міністра були продані, а в мережу записи потрапили з комп'ютерів журналістів "1+1".