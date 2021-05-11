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Баканов про можливе вторгнення РФ в Україну: не варто забувати про Білорусь

Новость на русском → Київ, Вівторок 11 травня 2021 14:11
Баканов про можливе вторгнення РФ в Україну: не варто забувати про Білорусь Фото: глава СБУ Іван Баканов (прес-служба СБУ)
Автор: Ігор Литвиненко

Глава Служби безпеки України Іван Баканов вважає, що не варто забувати про Білорусь на тлі можливого вторгнення Російської Федерації. За його словами, Мінськ є союзником Москви.

Про це Баканов заявив під час виступу на форумі "Україна 30".

"Нещодавно, коли біля кордонів збільшилася концентрація російських військ, ми відчули, що діють інші правила. Сьогодні ситуація стабілізувалася, але Росія відвела лише частину своїх військ. Загроза нікуди не поділася", - заявив Баканов.

За його словами, бойовий і чисельний склад угруповань РФ уздовж українського кордону становить близько 100 тисяч осіб.

"Чи можемо виділити 5 основних напрямків. Але не варто забувати Білорусь, яка є потенційним союзником РФ, в разі, якщо Російська Федерація буде реалізовувати план вторгнення в Україну", - додав глава СБУ.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не фіксує зменшення військ РФ на кордоні.

Зеленський вважає, що РФ не готова піти на повномасштабну агресію проти України, але якщо це станеться, може початися світова війна.

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