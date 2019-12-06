Баканов обсудил нормандскую встречу с помощником госсекретаря США

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил грядущую встречу в нормандском формате с представителями США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во встрече приняли участие заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент и временно поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор. Стороны обсуждали нормандскую встречу, которая состоится 9 декабря в Париже, а также предстоящую реформу СБУ.

"Украинская сторона активно готовится к встрече в нормандском формате. Мы имеем четкую позицию для переговоров", - заявил Баканов.

Напомним, 9 декабря в Париже запланирован саммит президентов Украины, России, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоится впервые после трехлетнего перерыва.

Основной целью встречи должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т.ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно “формуле Штайнмайера”, обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

Как писало РБК-Украина, Баканов заявлял, что в верхушке СБУ саботировали его приказы. Глава СБУ обяснил, что саботаж был "тихим", потому что в СБУ не могут открыто нарушать приказы начальника.