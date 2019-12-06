Баканов обговорив нормандську зустріч з помічником держсекретаря США

Голова Служби безпеки України Іван Баканов обговорив майбутню зустріч в нормандському форматі з представниками США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

У зустрічі взяли участь заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент і тимчасово повірений у справах США в Україні, посол Вільям Тейлор. Сторони обговорювали нормандську зустріч, яка відбудеться 9 грудня у Парижі, а також майбутню реформу СБУ.

"Українська сторона активно готується до зустрічі у форматі нормандському. Ми маємо чітку позицію для переговорів", - заявив Баканов.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі заплановано саміт президентів України, Росії, Франції та Німеччини. Зустріч нормандському форматі на рівні глав держав відбудеться вперше після трирічної перерви.

Основною метою зустрічі має стати затвердження нової послідовності імплементації мінських угод, в т. ч. закріплення особливого статусу ОРДЛО, згідно з "формулою Штайнмайера", обговорення обміну полоненими між Києвом і окупованою частиною Донбасу.

Як повідомляло РБК-Україна, Баканов заявляв, що у верхівці СБУ саботували його накази. Глава СБУ пояснив, що саботаж був "тихим", тому що в СБУ не можуть відкрито порушувати накази начальника.