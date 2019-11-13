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Баканов заявил, что в верхушке СБУ саботировали его приказы

Новости » Политика     13.11.2019 - 16:50
Баканов заявил, что в верхушке СБУ саботировали его приказы
Фото: Иван Баканов (УНИАН)

Когда он вступил в должность, система не приняла его дружно

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что верхушка ведомства не выполняла вовремя приказы после его вступления в должность. Об этом он сообщил в интервью изданию "Главком".

По его словам, со стороны сотрудников спецслужбы было сопротивление и саботаж.

"Система не приняла меня дружно. Конечно, было сопротивление, саботаж. Но я отношусь к этому спокойно, потому что любой новый руководитель на любом предприятии сталкивается с теми же проблемами, с которыми я столкнулся", - отметил Баканов.

Глава СБУ обяснил, что саботаж был "тихим", потому что в СБУ не могут открыто нарушать приказы начальника.

"Мои решения выполняются, но медленно. Служба безопасности Украины является военной структурой, здесь нет никаких дискуссий, люди привыкли выполнять приказы. Вместе с тем, конечно, приказы можно выполнять немедленно, а можно - с течением времени. В первые недели приказы выполнялись "немного позже", - сообщил он.

Баканов также добавил, что принял предложение главы государства стать главой СБУ с осознанием того, что будет сложно.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ и таможня запускают единую базу для контроля на границе, который должен повысить эффективность борьбы с контрабандой

Также РБК-Украина писало, что Баканов подал Зеленскому проект нового закона о СБУ, в котором описал приоритетные направления реформирования спецслужбы.

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Новости Украины Служба безопасности УкраиныИван Баканов
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