ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Баканов обсудил нормандскую встречу с помощником госсекретаря США

Новости » Политика     06.12.2019 - 17:03
Баканов обсудил нормандскую встречу с помощником госсекретаря США
Фото: встреча Ивана Баканова и представителей США (ssu.gov.ua)

На встрече также присутствовал временный поверенных США в делах Украины Уильям Тейлор

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил грядущую встречу в нормандском формате с представителями США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Во встрече приняли участие заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент и временно поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор. Стороны обсуждали нормандскую встречу, которая состоится 9 декабря в Париже, а также предстоящую реформу СБУ.

"Украинская сторона активно готовится к встрече в нормандском формате. Мы имеем четкую позицию для переговоров", - заявил Баканов.

Напомним, 9 декабря в Париже запланирован саммит президентов Украины, России, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоится впервые после трехлетнего перерыва.

Основной целью встречи должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т.ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно “формуле Штайнмайера”, обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

Как писало РБК-Украина, Баканов заявлял, что в верхушке СБУ саботировали его приказы. Глава СБУ обяснил, что саботаж был "тихим", потому что в СБУ не могут открыто нарушать приказы начальника.

СБУ разоблачила деятельность подконтрольных России хакеров В "Слуге народа" рассказали о главных ожиданиях от нормандского саммита
Новости Украины Служба безопасности УкраиныНормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь