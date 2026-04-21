Бакалаврат в Україні чи за кордоном? Президент НаУКМА дав важливу пораду випускникам

Чи варто перешкоджати студентам виїжджати

"Кожна війна виштовхує за кордон мільйони людей, і це можна зрозуміти. Ми не можемо цьому перешкодити, бо люди втікають від небезпеки. Мають різні особисті обставини", - констатував очільник НаУКМА.

Інша справа, за його словами, заохочення людей залишатись.

"Ми у Києво-Могилянській академії робимо те, що можемо в теперішніх обставинах: продовжуємо свою діяльність зі зміцнення національної освіти, яка стимулює українців пов'язувати своє майбутнє з Україною", - поділився Квіт.

Він додав, що зараз, можливо, "слід зосередитися не лише на освітніх втратах, а також на загрозах психологічного стану українських підлітків - в умовах браку живого спілкування, браку соціалізації з однолітками".

"У них переважає зануреність у соціальні мережі, перебування поза новинним порядком денним українського суспільства", - пояснив освітянин.

Виїзд за кордон для багатьох українців сьогодні - питання безпеки (інфографіка: РБК-Україна)

Чому за кордон молоді краще не поспішати

Квіт розповів, що в нинішньому світі "немає внутрішніх ринків та внутрішніх стандартів якості освіти - є один глобальний ринок".

Адже українські університети "фактично конкурують з усіма іншими університетами за кордоном" (оскільки зараз "будь-хто може поїхати навчатися будь-куди").

"У той же час, я дуже не рекомендую після школи відразу вступати на бакалаврську програму за кордон", - наголосив президент НаУКМА.

Він пояснив, що у такому випадку "існує загроза повністю відірватися від України".

"Оскільки не лише професійні навички, але весь понятійний апарат молодих людей формується в інших реаліях", - додав Квіт.

Як найкраще здобувати міжнародний досвід

Здобувати міжнародний досвід, на думку очільника університету, найкраще "через численні можливості академічних обмінів".

Або ж вступати у закордонні заклади вже на магістерський рівень освіти.

"Не треба легковажити українською вищою освітою, попри відчутні освітні втрати та проблеми з безпекою", - порадив Квіт.

Він нагадав, що українські університети:

дають якісну бакалаврську освіту (у своїй більшості);

дають (дуже часто) належну магістерську освіту;

пропонують хороший рівень освітньо-наукових програм доктора філософії.

"Якщо сюди додати студентську вимогливість і внутрішню дисципліну, в теперішніх критичних обставинах в українських ЗВО можна взяти для себе всі необхідні знання і уміння", - підсумував очільник НаУКМА.