Бакалавриат за три года: в МОН объяснили, при каких условиях вузы могут сокращать обучение

Вторник 23 декабря 2025 12:11
UA EN RU
Бакалавриат за три года: в МОН объяснили, при каких условиях вузы могут сокращать обучение Бакалавриат в некоторых университетах может длиться 3 года (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В украинских заведениях высшего образования могут сокращать сроки обучения на бакалавриате до трех лет. Такая возможность уже предусмотрена законодательством и зависит от автономии конкретного университета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Николая Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Условия для трехлетнего бакалавриата уже есть

По словам Трофименко, правовые условия для введения трехлетних бакалаврских программ в Украине существуют давно, а сам подход соответствует европейской практике.

"В рамках автономии наших высших учебных заведений они могут сокращать эти программы до 3-х лет. Это европейская практика. У наших людей в голове есть традиционное представление, что школа должна быть столько-то лет, бакалавриат - 4 года, магистратура - полтора. Мы не должны в такие рамки заводить наших молодых людей", - подчеркнул он.

Почему вузы должны перейти на новую модель

Заместитель министра пояснил, что в перспективе университеты все равно будут двигаться к трехлетнему бакалавриату. Это связано с реформой среднего образования и переходом на 12-летнее обучение.

Ожидается, что выпускники старшей профильной школы будут лучше подготовлены к обучению в вузах, что позволит сократить продолжительность бакалаврских программ без потери качества.

Потеряют ли университеты деньги

На вопрос, не вызовет ли сокращение сроков обучения финансовые опасения у вузов, Трофименко заявил, что не видит в этом проблемы.

"У нас войско под миллион, и очень существенная часть этих людей захочет получить какую-то компетентность, квалификацию, перепрофилирование, какие-то новые навыки. У нас рынок образовательных услуг колоссальный", - отметил он.

По его словам, университеты смогут компенсировать возможное уменьшение количества традиционных абитуриентов за счет других категорий студентов.

"Я думаю, что университеты компенсируют то количество поступающих, которые могут в какой-то год не дойти до заведений, другими категориями", - подытожил замминистра.

Читайте также о том, что Министерство образования и науки в следующем году планирует расширить перечень национальных экзаменов за рубежом, результаты которых смогут признаваться альтернативой национальному мультипредметному тесту (НМТ) при поступлении в украинские вузы.

Ранее мы писали о том, что с 2025 года украинские абитуриенты в магистратуру, которые находятся за рубежом, смогут сдавать вступительные экзамены дистанционно за пределами Украины.

МОН Образование в Украине
