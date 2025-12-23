Бакалавриат за три года: в МОН объяснили, при каких условиях вузы могут сокращать обучение

В украинских заведениях высшего образования могут сокращать сроки обучения на бакалавриате до трех лет. Такая возможность уже предусмотрена законодательством и зависит от автономии конкретного университета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Николая Трофименко в интервью агентству "Интерфакс-Украина ".

Условия для трехлетнего бакалавриата уже есть

По словам Трофименко, правовые условия для введения трехлетних бакалаврских программ в Украине существуют давно, а сам подход соответствует европейской практике.

"В рамках автономии наших высших учебных заведений они могут сокращать эти программы до 3-х лет. Это европейская практика. У наших людей в голове есть традиционное представление, что школа должна быть столько-то лет, бакалавриат - 4 года, магистратура - полтора. Мы не должны в такие рамки заводить наших молодых людей", - подчеркнул он.

Почему вузы должны перейти на новую модель

Заместитель министра пояснил, что в перспективе университеты все равно будут двигаться к трехлетнему бакалавриату. Это связано с реформой среднего образования и переходом на 12-летнее обучение.

Ожидается, что выпускники старшей профильной школы будут лучше подготовлены к обучению в вузах, что позволит сократить продолжительность бакалаврских программ без потери качества.

Потеряют ли университеты деньги

На вопрос, не вызовет ли сокращение сроков обучения финансовые опасения у вузов, Трофименко заявил, что не видит в этом проблемы.

"У нас войско под миллион, и очень существенная часть этих людей захочет получить какую-то компетентность, квалификацию, перепрофилирование, какие-то новые навыки. У нас рынок образовательных услуг колоссальный", - отметил он.

По его словам, университеты смогут компенсировать возможное уменьшение количества традиционных абитуриентов за счет других категорий студентов.

"Я думаю, что университеты компенсируют то количество поступающих, которые могут в какой-то год не дойти до заведений, другими категориями", - подытожил замминистра.