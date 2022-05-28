На Бахмутском направлении оккупанты пытаются зайти в тыл ВСУ и нарушить пути снабжения
Оккупанты за прошедшие сутки пытались развить успех на Бахмутском направлении и выйти в тыл подразделений ВСУ с целью нарушить пути логистического обеспечения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Также вражеские подразделения при поддержке минометов и артиллерии проводили наступательные и штурмовые действия в районах Нагорного, Васильевки, Камышевахи и Возрождения. Действия противника успеха не имели, потому подразделения оккупантов были вынуждены отойти.
Ранее сообщалось, что украинские военные уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов на территории Донецкой области. В результате обстрела уничтожено здание, в котором находилось более 20 российских офицеров.
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