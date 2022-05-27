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На Донбассе уничтожили командный пункт России, ликвидировано много офицеров

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Донецкая область, Пятница 27 мая 2022 21:56
На Донбассе уничтожили командный пункт России, ликвидировано много офицеров Фото: на Донбассе уничтожили командный пункт россиян (фото t.me суспильнехернихив)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские военные уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов на территории Донецкой области.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.

В командном пункте находились русские офицеры. Вряд ли они выжили после удара украинских военных.

"Более 20 старших русских офицеров там было. Здание было уничтожено полностью", - отметил Арестович.

Напомним, также украинские военные уничтожили позицию дивизии российских десантников в Харьковской области. Оккупанты там понесли значительные потери.

Кроме того, на территории Харьковской области украинские десантники сбили российский вертолет.

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Алексей Арестович Российская Федерация Донецкая область Война России против Украины Вооруженные силы Украины
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