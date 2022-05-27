На Донбассе уничтожили командный пункт России, ликвидировано много офицеров
Украинские военные уничтожили передовой командный пункт российских оккупантов на территории Донецкой области.
Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир YouTube-канала ФЕЙГИН LIVE.
В командном пункте находились русские офицеры. Вряд ли они выжили после удара украинских военных.
"Более 20 старших русских офицеров там было. Здание было уничтожено полностью", - отметил Арестович.
Напомним, также украинские военные уничтожили позицию дивизии российских десантников в Харьковской области. Оккупанты там понесли значительные потери.
Кроме того, на территории Харьковской области украинские десантники сбили российский вертолет.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.