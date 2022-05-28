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На Бахмутському напрямку окупанти намагаються зайти в тил ЗСУ і порушити шляхи постачання

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Київ, Субота 28 травня 2022 07:21
На Бахмутському напрямку окупанти намагаються зайти в тил ЗСУ і порушити шляхи постачання Російські війська (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Окупанти за минулу добу намагалися розвинути успіх на Бахмутському напрямку і вийти в тил підрозділів ЗСУ з метою порушити шляхи логістичного забезпечення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також ворожі підрозділи за підтримки мінометів та артилерії проводили наступальні та штурмові дії в районах Нагірного, Василівки, Комишувахи та Відродження. Дії противника успіху не мали, тому підрозділи окупантів були змушені відійти.

Раніше повідомлялося, що українські військові знищили передовий командний пункт російських окупантів на території Донецької області. В результаті обстрілу знищено будівлю, в якій знаходилося понад 20 російських офіцерів.

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