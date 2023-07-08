"Бахмутська привітність". Прикордонники показали, як знищують окупантів на Донбасі

Прикордонники знищили групу окупантів на Бахмутському напрямку. Було проведено два обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
За даними прикордонників, після точного корегування аеророзвідки ДПСУ, піхота окупантів зазнала вогневого удару від прикордонників-мінометників.
"Намагання проявити себе в бігу на відкритій місцевості для двох загарбників стало останнім спортивним недодосягненням", - повідомили в ДПСУ.
Нагадаємо, днями українські військові збили російський безпілотник іранського виробництва "Шахед" в Одеській області.
Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські військові просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.
"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав він.
Також наші бійці також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.
Детальніше про бої на південь від Бахмута та про те, чи варто чекати на швидке звільнення міста, - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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