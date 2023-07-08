UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Бахмутська привітність". Прикордонники показали, як знищують окупантів на Донбасі

Фото: в ДПСУ показали, як знищують окупантів під Бахмутом (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Прикордонники знищили групу окупантів на Бахмутському напрямку. Було проведено два обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За даними прикордонників, після точного корегування аеророзвідки ДПСУ, піхота окупантів зазнала вогневого удару від прикордонників-мінометників.

  • Під час першого обстрілу було знищено трьох російських військових;
  • Під час другого обстрілу прикордонників була знищена жива сила окупантів, що переміщалась.

"Намагання проявити себе в бігу на відкритій місцевості для двох загарбників стало останнім спортивним недодосягненням", - повідомили в ДПСУ.

Нагадаємо, днями українські військові збили російський безпілотник іранського виробництва "Шахед" в Одеській області.

Наступ на Бахмутському напрямку

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські військові просунулись на понад кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.

"Сили оборони продовжують (на Бахмутському напрямку - ред.) утримувати ініціативу, тиснути на ворога, проводити штурмові дії, просуватись по північному та південному флангах. Зокрема, за останню добу там пройдено більше кілометра", - сказав він.

Також наші бійці також мають частковий успіх в районі Кліщіївки та закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про бої на південь від Бахмута та про те, чи варто чекати на швидке звільнення міста, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна Росії проти України