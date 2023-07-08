"Бахмутское радушие". Пограничники показали, как уничтожают оккупантов на Донбассе

Пограничники уничтожили группу оккупантов на Бахмутском направлении. Были произведены два обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
По данным пограничников, после точной корректировки аэроразведки ГПСУ, пехота оккупантов потерпела огневой удар от пограничников-минометчиков.
"Попытка проявить себя в беге на открытой местности для двух захватчиков стала последним спортивным недостижением", - сообщили в ГПСУ.
Напомним, на днях украинские военные сбили российский беспилотник иранского производства "Шахед" в Одесской области.
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские военные продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении за последние сутки.
"Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении - ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено более километра", - сказал он.
Также наши бойцы имеют частичный успех в районе Клищиевки и закрепляются на достигнутых рубежах.
Детальнее о боях к югу от Бахмута и о том, стоит ли ожидать скорого освобождения города, - читайте в материале РБК-Украина.
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