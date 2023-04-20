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В Бахмуті "вагнерівці" незаконно депортували чотирьох дітей, розпочато розслідування

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Четвер 20 квітня 2023 13:13
В Бахмуті "вагнерівці" незаконно депортували чотирьох дітей, розпочато розслідування Фото: в Бахмуті "вагнерівці" незаконно депортували чотирьох дітей, розпочато розслідування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Бахмуті "вагнерівці" незаконно депортували чотирьох неповнолітніх українців. Прокурори зафіксували черговий злочин, розпочато розслідування.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"У ході моніторингу ЗМІ й проросійських Telegram-каналів прокурорами виявлено відео. На ньому представники так званої ПВК "Вагнера" на чолі зі своїм ватажком 16 квітня 2023 року незаконно депортували з міста Бахмут дві родини місцевих мешканців разом із двома неповнолітніми дітьми", - пише пресслужба.

В другому сюжеті "вагнерівець" спілкується з однією з цих родин й дитиною в місці тимчасового перебування.

Також був встановлений факт викрадення дітей упродовж 17-18 квітня. "Вагнерівці" вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї бахмутчан з маленькими дітьми.

Загалом було викрадено трьох хлопчиків та одну дівчинку.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, розшук українських дітей та повернення їх додому", - додає Офіс генерального прокурора.

В Бахмуті &quot;вагнерівці&quot; незаконно депортували чотирьох дітей, розпочато розслідування

Фото: в Бахмуті "вагнерівці" незаконно депортували чотирьох дітей, розпочато розслідування (t.me/pgo_gov_ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, в Бахмуті досі перебувають діти, а їх евакуація стає все складнішою.

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