Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"У ході моніторингу ЗМІ й проросійських Telegram-каналів прокурорами виявлено відео. На ньому представники так званої ПВК "Вагнера" на чолі зі своїм ватажком 16 квітня 2023 року незаконно депортували з міста Бахмут дві родини місцевих мешканців разом із двома неповнолітніми дітьми", - пише пресслужба.

В другому сюжеті "вагнерівець" спілкується з однією з цих родин й дитиною в місці тимчасового перебування.

Також був встановлений факт викрадення дітей упродовж 17-18 квітня. "Вагнерівці" вивезли у невідомому напрямку ще дві сім’ї бахмутчан з маленькими дітьми.

Загалом було викрадено трьох хлопчиків та одну дівчинку.

"Наразі проводяться першочергові слідчі дії, направлені на встановлення усіх обставин кримінальних правопорушень, розшук українських дітей та повернення їх додому", - додає Офіс генерального прокурора.

Фото: в Бахмуті "вагнерівці" незаконно депортували чотирьох дітей, розпочато розслідування (t.me/pgo_gov_ua)