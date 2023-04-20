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В Бахмуте "вагнеровцы" незаконно депортировали четырех детей, начато расследование

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Четверг 20 апреля 2023 13:13
В Бахмуте "вагнеровцы" незаконно депортировали четырех детей, начато расследование Фото: в Бахмуте "вагнеровцы" незаконно депортировали четырех детей, начато расследование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Бахмуте "вагнеровцы" незаконно депортировали четырех несовершеннолетних украинцев. Прокуроры зафиксировали очередное преступление, начато расследование.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"В ходе мониторинга СМИ и пророссийских Telegram-каналов прокурорами обнаружено видео. На нем представители так называемой ЧВК "Вагнера" во главе со своим главарем 16 апреля 2023 года незаконно депортировали из города Бахмут две семьи местных жителей вместе с двумя несовершеннолетними детьми", - пишет пресс-служба.

Во втором сюжете "вагнеровец" общается с одной из этих семей и ребенком в месте временного пребывания.

Также был установлен факт похищения детей в течение 17-18 апреля. "Вагнеровцы" вывезли в неизвестном направлении еще две семьи бахмутчан с маленькими детьми.

Всего было похищено трех мальчиков и одну девочку.

"Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовных преступлений, розыск украинских детей и возвращение их домой", - добавляет Офис генерального прокурора.

В Бахмуте &quot;вагнеровцы&quot; незаконно депортировали четырех детей, начато расследование

Фото: в Бахмуте "вагнеровцы" незаконно депортировали четырех детей, начато расследование (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, в Бахмуте до сих пор находятся дети, а их эвакуация становится все сложнее.

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