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У Бахмуті українцям треба більше Stinger, бо росіяни все частіше використовують дрони, - Reuters

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П'ятниця 24 березня 2023 07:27
У Бахмуті українцям треба більше Stinger, бо росіяни все частіше використовують дрони, - Reuters Фото: У Бахмуті українцям треба більше Stinger (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Бахмуті українським військовим потрібно більше Stinger. Оскільки, намагаючись захопити місто, російські окупанти почали частіше використовувати безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У коментарі агентству наші захисники розповіли, що для протидії ворога необхідно більше західної зброї, як ПЗРК класу "земля - повітря" з інфрачервоною головкою самонаведення.

"Останнім часом ми помітили велику активність ворожих розвідувальних безпілотників. І навіть тих, що несуть зброю. Роботи (звичайної, - ред.) авіації поменшало. Не можу сказати, що вона зовсім зникла, але вона зменшилася. Можливо, це пов'язано з тим, що ми добре працюємо", - зазначив боєць із позивним "Камін".

За словами воїна, головне завдання - не обов'язково вразити літак ворога, а дати зрозуміти пілоту, що ЗСУ тут.

"Якщо ми по них щось запускаємо, то вони бояться, і є велика різниця, тим часом коли вони запускають ракету з літака з одного-двох кілометрів і з шести-семи кілометрів", - додав український захисник.

Окрім цього, "Камін" закликав Захід постачати Україні більше зенітних озброєнь, зокрема американських Stinger.

Нагадаємо, 21 березня українські прикордонники знищили ворожий безпілотник "DJI mavic 2" над Бахмутом.

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