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Піде на деталі. Прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА над Бахмутом

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Вівторок 21 березня 2023 11:23
Піде на деталі. Прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА над Бахмутом Фото: Піде на деталі. Прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА над Бахмутом (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські прикордонники знищили ворожий безпілотник "DJI mavic 2" над Бахмутом. Деталі з БПЛА будуть використані для наших літальних апаратів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держприкордонслужби.

Як відзначили прикордонники, двигун ворожого БПЛА "не витримує перебування над нашими позиціями".

"У небі над Бахмутом бійці Держприкордонслужби збили ворожий дрон "DJI mavic 2". Для приземлення знадобилося кілька магазинів набоїв, проте це того вартувало – деталі для наших безпілотників зайвими не будуть", - пише пресслужба.

Фото: Піде на деталі. Прикордонники "приземлили" ворожий БПЛА над Бахмутом (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Миколаївській області українські військові збили два розвідувальні дрони росіян Supercam S350.

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