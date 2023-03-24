В Бахмуте украинцам нужно больше Stinger, потому что россияне все чаще используют дроны, - Reuters
В Бахмуте украинским военным нужно больше Stinger. Поскольку, пытаясь захватить город, российские оккупанты стали чаще использовать беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В комментарии агентству наши защитники рассказали, что для противодействия врагу необходимо больше западного оружия, чем ПЗРК класса "земля - воздух" с инфракрасной головкой самонаведения.
"В последнее время мы заметили большую активность вражеских разведывательных беспилотников. И даже несущих оружие. Работы (обычной, - ред.) авиации стало меньше. Не могу сказать, что она совсем исчезла, но она уменьшилась. Возможно, это связано с тем, что мы хорошо работаем", - отметил боец с позывным "Камин".
По словам воина, главная задача - не обязательно поразить самолет врага, а дать понять пилоту, что ВСУ здесь.
"Если мы по ним что-то запускаем, то они боятся, и есть большая разница, в то время как они запускают ракету с самолета с одного-двух километров и с шести-семи километров", - добавил украинский защитник.
Кроме того, "Камин" призвал Запад поставлять Украине больше зенитных вооружений, в том числе американских Stinger.
Напомним, 21 марта украинские пограничники уничтожили вражеский беспилотник "DJI mavic 2" над Бахмутом.
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