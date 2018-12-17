В Бахмуте задержали боевика, который блокировал украинскую воинскую часть

Иллюстративное фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Также задержанный ранее "работал" на блокпосте террористов

В Бахмуте (Донецкая область) сотрудники уголовного розыска задержали 49-летнего мужчину по подозрению в причастности к деятельности террористов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Полиция установила, что экс-боевик осуществлял незаконную фильтрацию на блокпосте, расположенном вблизи Бахмута. Также подозреваемый принимал участие в блокировании воинской части, чем способствовал российской агрессии и оккупации Донецкой области.

После освобождения города боевик скрывал свое криминальное прошлое. Наемник был уверен, что о его деятельности, кроме "собратьев", никому не известно, ведь во время оккупации в городе был "комендантский час" и баррикады боевиков в окрестностях почти никто не пересекал.

Полицейские собрали доказательства участия мужчины в незаконных вооруженных формированиях. По факту открыто уголовное производство по ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Ведется следствие.

РБК-Украина сообщало, что в Константиновке (Донецкая область) полиция задержала боевика, который в 2014 году служил на стороне террористов "ДНР". Мужчина служил на блокпосте террористов.

Ранее Тернопольский горрайонный суд назначил наказание в виде 4,5 лет лишения свободы для информатора террористических организаций "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".