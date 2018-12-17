У Бахмуті затримали бойовика, який блокував українську військову частину

Ілюстративне фото (facebook.com/Игорь Иванов)

Також затриманий раніше "працював" на блокпості терористів

У Бахмуті (Донецька область) співробітники карного розшуку затримали 49-річного чоловіка за підозрою у причетності до діяльності терористів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Поліція встановила, що екс-бойовик здійснював незаконну фільтрацію на блокпості, розташованому поблизу Бахмута. Також підозрюваний брав участь у блокуванні військової частини, чим сприяв російській агресії та окупації Донецької області.

Після звільнення міста бойовик приховував своє кримінальне минуле. Найманець був впевнений, що про його діяльність, окрім "побратимів", нікому не відомо, адже під час окупації у місті був "комендантський час" і барикади бойовиків на околицях майже ніхто не перетинав.

Поліцейські зібрали докази участі чоловіка в незаконних збройних формуваннях. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Триває слідство.

РБК-Україна повідомляло, що у Костянтинівці (Донецька область) поліція затримала бойовика, який у 2014 році служив на боці терористів "ДНР". Чоловік служив на блокпості терористів.

Раніше Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання у вигляді 4,5 років позбавлення волі для інформатора терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".