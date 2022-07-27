В Бахмуте из-под завалов удалось спасти мужчину

Разбирая завалы разрушенного российскими обстрелами отеля в Бахмуте, спасатели достали мужчину. Его забрала скорая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

"В 16:27 из-под завалов разрушенного в результате обстрела здания отеля, спасателями спасен мужчина", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:00 личным составом ГСЧС Донецкой области обнаружено и изъято из-под завалов тела двух погибших, пострадали пять человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.