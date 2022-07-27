В Бахмуте из-под завалов удалось спасти мужчину
Фото: в Бахмуте из-под завалов удалось спасти мужчину (скрин видео)
Разбирая завалы разрушенного российскими обстрелами отеля в Бахмуте, спасатели достали мужчину. Его забрала скорая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"В 16:27 из-под завалов разрушенного в результате обстрела здания отеля, спасателями спасен мужчина", - говорится в сообщении.
По состоянию на 17:00 личным составом ГСЧС Донецкой области обнаружено и изъято из-под завалов тела двух погибших, пострадали пять человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Напомним, утром россияне обстреляли Бахмут, разрушив двухэтажный местный отель.
Спасатели изъяли тела двух погибших лиц еще одного человека удалось спасти. Всего пострадало 3 человека.