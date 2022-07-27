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В Бахмуте из-под завалов удалось спасти мужчину

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Украина, Среда 27 июля 2022 19:17
В Бахмуте из-под завалов удалось спасти мужчину Фото: в Бахмуте из-под завалов удалось спасти мужчину (скрин видео)
Автор: Евгений Прокопенко

Разбирая завалы разрушенного российскими обстрелами отеля в Бахмуте, спасатели достали мужчину. Его забрала скорая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"В 16:27 из-под завалов разрушенного в результате обстрела здания отеля, спасателями спасен мужчина", - говорится в сообщении.

По состоянию на 17:00 личным составом ГСЧС Донецкой области обнаружено и изъято из-под завалов тела двух погибших, пострадали пять человек. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, утром россияне обстреляли Бахмут, разрушив двухэтажный местный отель.

Спасатели изъяли тела двух погибших лиц еще одного человека удалось спасти. Всего пострадало 3 человека.

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