ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из-за обстрела Бахмута разрушена гостиница. Под завалами остаются люди, есть жертвы

Новина українською →
Донбасс, Среда 27 июля 2022 13:13
Из-за обстрела Бахмута разрушена гостиница. Под завалами остаются люди, есть жертвы Фото: последствия обстрела Бахмута 27 июля (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Наталия Гурковская

Утром россияне обстреляли Бахмут, разрушив двухэтажную местную гостиницу, погибшие и раненые. Под завалами находятся люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Донецкой области.

"В результате обстрела города Бахмут, который произошел около 7 утра, произошло частичное разрушение двухэтажного здания гостиницы. В 9:25, во время проведения поисково-спасательных работ, спасатели из-под завалов спасли мужчину, который был госпитализирован в лечебное учреждение" , – говорится в сообщении.

По данным спасателей, в общем, с начала спасательной операции обнаружено тело 1 погибшего, пострадали 4 человека.

"Поддерживается акустический контакт с одним пострадавшим, визуально наблюдается тело погибшего лица", - добавляют в ведомстве.

Как сообщалось, во время этого же обстрела Бахмута российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по 5-этажному жилому дому. В результате обстрела погиб один человек.

Напомним, 22 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центральному рынку Бахмута и по Бахмутскому индустриальному колледжу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Бахмут
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин