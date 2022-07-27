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Число жертв обстрела Бахмута возросло, спасательные работы продолжаются

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Украина, Среда 27 июля 2022 15:55
Число жертв обстрела Бахмута возросло, спасательные работы продолжаются Фото: Спасатели в Бахмуте изъяли тела погибших после утреннего обстрела (facebook.com/DSNSDon)
Автор: Илона Свиридова

Спасатели в Бахмуте продолжают аварийно-спасательные и поисковые работы после утреннего обстрела местного отеля. В настоящее время удалось достать из-под завалов несколько тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

На настоящий момент спасатели изъяли тела двух погибших, еще одного человека удалось спасти. Всего пострадало 3 человека.

Спасательные работы продолжаются дальше.

Напомним, что утром оккупанты обстреляли Бахмут, в результате была частично разрушена местная гостиница.

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