Число жертв обстрела Бахмута возросло, спасательные работы продолжаются

Фото: Спасатели в Бахмуте изъяли тела погибших после утреннего обстрела (facebook.com/DSNSDon)

Спасатели в Бахмуте продолжают аварийно-спасательные и поисковые работы после утреннего обстрела местного отеля. В настоящее время удалось достать из-под завалов несколько тел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

На настоящий момент спасатели изъяли тела двух погибших, еще одного человека удалось спасти. Всего пострадало 3 человека. Спасательные работы продолжаются дальше.