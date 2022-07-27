Число жертв обстрела Бахмута возросло, спасательные работы продолжаются
Фото: Спасатели в Бахмуте изъяли тела погибших после утреннего обстрела (facebook.com/DSNSDon)
Спасатели в Бахмуте продолжают аварийно-спасательные и поисковые работы после утреннего обстрела местного отеля. В настоящее время удалось достать из-под завалов несколько тел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС в Донецкой области.
На настоящий момент спасатели изъяли тела двух погибших, еще одного человека удалось спасти. Всего пострадало 3 человека.
Спасательные работы продолжаются дальше.
Напомним, что утром оккупанты обстреляли Бахмут, в результате была частично разрушена местная гостиница.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.