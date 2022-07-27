ua ru
Ср, 27 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Бахмуті з-під завалів вдалося врятувати чоловіка

Новость на русском →
Україна, Середа 27 липня 2022 19:17
У Бахмуті з-під завалів вдалося врятувати чоловіка Фото: у Бахмуті з-під завалів вдалося врятувати чоловіка (скрін відео)
Автор: Євгеній Прокопенко

Розбираючи завали зруйнованого російськими обстрілями готелю у Бахмуті, рятувальники дістали чоловіка. Його забрала швидка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"О 16:27 з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу будівлі готелю, рятувальниками врятовано чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Станом на 17:00 особовим складом ДСНС Донецької області виявлено та вилучено з-під завалів тіла двох загиблих осіб, постраждало п'ять людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, зранку росіяни обстріляли Бахмут, зруйнувавши двоповерховий місцевий готель.

Рятувальники вилучили тіла двох загиблих осіб, ще одну людину вдалося врятувати. Загалом постраждало 3 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут
NEWS
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
Карта війни в Україні: що відбувається на фронтах 27 липня
DAILY
"Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Нафтогаз" увійшов у дефолт. Компанія не заплатила борг і звинуватила у цьому Кабмін