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В Бахмуте автомобиль насмерть сбил подростка

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 13:01
В Бахмуте автомобиль насмерть сбил подростка

Водитель уехал с места происшествия, не оказав помощи пострадавшей девушке

В городе Бахмут Донецкой области полицейские задержали 23-летнего мужчину, который на легковом автомобиле сбил 17-летнюю девушку насмерть, не оказав помощи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

Сообщается, что девушка переходила дорогу в неустановленном месте.

"Мужчина на легковом автомобиле совершил наезд на девушку-пешехода и уехал с места ДТП, не оказав помощи пострадавшей. От полученных травм ребенок умер в больнице", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего). Продолжается досудебное расследование. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото с места происшествия (dn.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Голосеевском районе Киева произошла авария, автомобиль BMW сбил насмерть пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Также РБК-Украина писало, что в ночь на 25 октября на трассе в Дубенском районе Ровенской области перевернулась фура с глицерином.

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