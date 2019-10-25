У Бахмуті автомобіль на смерть збив підлітка

Водій поїхав з місця пригоди, не надавши допомоги постраждалій дівчині

У місті Бахмут Донецької області поліцейські затримали 23-річного чоловіка, який на легковому автомобілі збив 17-річну дівчину на смерть, не надавши допомоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу місцевої поліції.

Повідомляється, що дівчина переходила дорогу у невстановленому місці.

"Чоловік на легковому автомобілі скоїв наїзд на дівчину-пішохода і поїхав з місця ДТП, не надавши допомоги постраждалій. Від отриманих травм дитина померла в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. ст 2. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого). Триває досудове розслідування. Водій затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Фото з місця події (dn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі Києва сталася аварія, автомобіль BMW збив на смерть пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Також РБК-Україна писало, що в ніч на 25 жовтня на трасі в Дубенському районі Рівненської області перекинулася фура з гліцерином.