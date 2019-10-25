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В Ровенской области перевернулась фура с глицерином

Новости » Происшествия    25.10.2019 - 11:41
В Ровенской области перевернулась фура с глицерином
Фото: место инцидента (rv.dsns.gov.ua)

В результате инцидента пострадавших нет

В ночь на 25 октября на трассе в Дубенском районе Ровенской области перевернулась фура с глицерином. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 01:43 поступил сигнал о ДТП с участием грузового автомобиля MERSEDES-BENZ в районе села Тараканив. В результате инцидента фура, которая перевозила из Польши в Харьков около 27 кубометров технического глицерина, перевернулась, и около 10 кубометров глицерина вытекло.

Отметим, глицерин не является опасным веществом, он используется для добавок в мыло и парфюмерию. На место происшествия направили спасателей, которые смыли вещество с обочины автодороги.

"Пострадавших и травмированных нет", - сообщили в ГСЧС и добавили, что фура также снесла один из столбов.

Фото: место инцидента (rv.dsns.gov.ua)

Напомним, в Киеве за прошлые сутки произошло около 300 ДТП. Из-за неблагоприятных погодных условий полиция просит воздерживаться от поездок на дальние расстояния, а также соблюдать осторожность.

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