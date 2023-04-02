Непомірно високі втрати не спиняють росіян. Ситуація у Бахмуті дуже напружена, - Маляр

Ситуація на Бахмутському напрямку залишається дуже напруженою, адже росіян втрати не спиняють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр.

"Ворог робить спроби задіяти не лише "вагнерівців", але й професійні підрозділи десантників", - повідомила заступник міністра.

За словами Маляр, навіть непомірно високі втрати особового складу не зупиняють ворога. Проте змушують російське командування приймати рішення більш емоційно.

"Нашим оборонцям доводиться у складних умовах зупиняти просування противника", - наголосила вона.

Крім того, Маляр повідомила, що кожне військове рішення і кожен крок українського керівництва є виваженим. Вона також розповіла, що в зоні бойових дій працює командування оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", яке повністю володіє оперативною ситуацією на місці.

"Реагування на поточну ситуацію здійснюється грамотно з урахуванням всіх обставин, задач та принципу військової доцільності", - зауважила заступник міністра.

Нагадаємо, раніше Маляр повідомляла, що російські війська ведуть наступ одночасно на чотирьох напрямках, але переважно без успіху.

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