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Бахмут - это Украина. В ОП просят не реагировать на фейки врага о "взятии" города

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Бахмут, Понедельник 03 апреля 2023 11:40
Бахмут - это Украина. В ОП просят не реагировать на фейки врага о "взятии" города Фото: в ОП просят не реагировать на фейки врага о "взятии" Бахмута (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы "юридическом взятии" Бахмута. На что в Офисе украинского президента ответили, призвав не реагировать на фейки врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя ОП Андрея Ермака.

"Бахмут - это Украина. Спокойно реагируйте на фейки тех, кто придумывает "победу", которой в реальности нет", - написал Ермак.

Что сказал Пригожин

Напомним, накануне основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обнародовал видео, где заявил, что его наемники якобы "взяли Бахмут", правда, на этот раз "юридически".

Главарь "вагнеровцев" утверждает, что они якобы "готовятся вывесить флаг над городской администрацией" в Бахмуте.

Стоит отметить, что само видео Пригожина было низкого качества и рассмотреть на нем практически ничего не возможно.

Бои за Бахмут

Напомним, как недавно сообщили украинские пограничники, они продолжают с другими бойцами держать оборону Бахмута, бои за город продолжаются.

Добавим, по данным Минобороны, ситуация в Бахмуте Донецкой области остается очень напряженной. Россия делает попытки привлечь не только "вагнеровцев", но и профессиональные подразделения десантников.

При этом потери россиян в боях за город колоссальны.

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