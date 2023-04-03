ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бої тривають. Прикордонники показали кадри запеклих зіткнень у Бахмуті

Новость на русском →
Бахмут, Понеділок 03 квітня 2023 11:32
Бої тривають. Прикордонники показали кадри запеклих зіткнень у Бахмуті Фото: прикордонники тримають оборону у Бахмуті (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники продовжують тримати оборону у Бахмуті. Прикордонники показали кадри одного з боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

На кадрах, які опублікували прикордонники, зафіксований один з бої у місті-фортеці. Українські захисники показали, які відбивають атаки російських окупантів.

Водночас прикордонники спростували фейкові заяви росіян про нібито захоплення Бахмута.

"Фортеця Бахмут. Стоїмо", - зазначили прикордонники.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони зазначили, що ситуація у Бахмуті дуже напружена. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, великі втрати не зупиняють окупантів.

Проте аналітики ISW зазначають, що темпи російського наступу у Бахмуті продовжують знижуватися.

Також в ISW додають, що ЗСУ відновили позиції навколо Бахмута і продовжують утримувати саме місто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут пограничная служба прикордонники Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю