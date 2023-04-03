Бої тривають. Прикордонники показали кадри запеклих зіткнень у Бахмуті

Українські захисники продовжують тримати оборону у Бахмуті. Прикордонники показали кадри одного з боїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

На кадрах, які опублікували прикордонники, зафіксований один з бої у місті-фортеці. Українські захисники показали, які відбивають атаки російських окупантів.

Водночас прикордонники спростували фейкові заяви росіян про нібито захоплення Бахмута.

"Фортеця Бахмут. Стоїмо", - зазначили прикордонники.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони зазначили, що ситуація у Бахмуті дуже напружена. За словами заступниці міністра Ганни Маляр, великі втрати не зупиняють окупантів.

Проте аналітики ISW зазначають, що темпи російського наступу у Бахмуті продовжують знижуватися.

Також в ISW додають, що ЗСУ відновили позиції навколо Бахмута і продовжують утримувати саме місто.

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