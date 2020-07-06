У Багдаді випустили ракету в аеропорт з американськими військовими

Фото: американські військові (flickr.com/29thinfantrydivision)

Ракета вибухнула

В Іраку на території міжнародного аеропорту столиці Багдада впала ракета типу "Катюша". Удар був нанесений по частині, де були розташовані військовослужбовці США.

Про це повідомляє al-Sumaria.

При цьому наголошується, що ракета вибухнула і не привела до яких-небудь пошкоджень. Також невідомо хто стоїть за цією атакою.

При цьому іракська служба безпеки пізніше спростувала інформацію про ракетний обстріл аеропорту Багдада.

Раніше РБК-Україна писало, що в ніч на неділю, 5 липня, в столиці Іраку Багдаді невідомі здійснили ракетний обстріл посольства Сполучених Штатів, частина ракет впала в районі "зеленої зони".

Нагадаємо, в Іраку в середині червня "Катюшами" обстріляли американську базу з військовими.

Також повідомлялося, що у березні стався обстріл американської бази "Кемп Таджи" в Іраку, тоді загинули три людини, з них двоє американських військових, поранення отримали 10 людей.

Крім цього в результаті нападів на американські бази в Іраку в січні постраждали понад 100 військових США.

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Автор: Игорь Литвиненко