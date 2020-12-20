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В Багдаде ракетами обстреляли посольство США

Багдад, Воскресенье 20 декабря 2020 22:45
В Багдаде ракетами обстреляли посольство США
Фото: посольство США в Багдаде (Shutterstock)
Автор: Роман Тверденко

В столице Ирака Багдаде произошел обстрел посольства США. В результате инцидента нет погибших.

Об этом сообщает AFP.

Отмечается, что по посольству случился обстрел ракетами "Катюша" и из минометов. Само посольство не было задето, поскольку сработала система противоракетной защиты и ракеты упали на жилой комплекс и автомобили неподалеку.

В результате происшествия предварительно никто не погиб, оценивается материальный ущерб.

Подобный инцидент произошел месяц назад. Тогда "зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу. Там располагаются посольство США и другие иностранные миссии. В результате обстрела погиб как минимум один человек, ранения получили пять жителей иракской столицы.

Отметим, в Багдаде в июле в районе "зеленой зоны" возле посольства США также упала ракета.

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