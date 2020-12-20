ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Багдаді ракетами обстріляли посольство США

Багдад, Неділя 20 грудня 2020 22:45
У Багдаді ракетами обстріляли посольство США
Фото: посольство США в Багдаді (Shutterstock)
Автор: Роман Тверденко

У столиці Іраку Багдаді стався обстріл посольства США. В результаті інциденту немає загиблих.

Про це повідомляє AFP.

Наголошується, що по посольству стався обстріл ракетами "Катюша" та з мінометів. Саме посольство не було зачеплено, оскільки спрацювала система протиракетного захисту і ракети впали на житловий комплекс і автомобілі неподалік.

В результаті події попередньо ніхто не загинув, оцінюється матеріальний збиток.

Подібний інцидент стався місяць тому. Тоді "зелена зона" Багдада зазнала ракетного обстрілу. Там розташовуються посольства США та інші іноземні місії. В результаті обстрілу загинула як мінімум одна людина, поранення отримали п'ятеро мешканців іракської столиці.

Зазначимо, у Багдаді в липні в районі "зеленої зони" біля посольства США також впала ракета.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Ірак

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся