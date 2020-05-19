В Багдаде в районе "зеленой зоны" упала ракета

Фото: посольство США в Багдаде (twitter / Daily Sabah)

Ракету запустили с восточного района Багдада из ракетной установки "Катюша"

В Багдаде (Ирак) в районе "зеленой зоны" возле посольства США упала ракета. Таким образом, этот запуск ракеты стал 28 за семь месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabia.

Как сообщается, ракета упала на пустой дом в середине "зеленой зоны" и повредила стену дома. Военные отмечают, что ракету запустили с восточного района Багдада из ракетной установки "Катюша".

Вместе с тем, местные СМИ отмечают, что было выпущено две ракеты, однако одна из них не долетела до "зеленой зоны". Служба безопасности начала поиск места запуска ракет. В результате атаки никто не пострадал. По крайней мере, новостей о пострадавших не было.

Напомним, 6 мая, в международном аэропорту Багдада упали три ракеты типа "Катюша". Позднее силовики также обнаружили ракетную установку с таймером в сельской местности Аль-Бакрія на запад от Багдада.

Кроме того, РБК-Украина ранее сообщало, что в центральной части Багдада в "зеленой зоне" несколько ракет упали возле посольства Соединенных Штатов в Ираке. В центре столицы Ирака вечером поднялась тревога.

Автор: Андрей Козловский