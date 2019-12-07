У Багдаді невідомі обстріляли демонстрантів, загинули шість людей

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В результаті стрілянини в Багдаді загинули шість людей і 30 учасників протестів отримали поранення

У столиці Іраку Багдаді на площі Хілані невідомі обстріляли учасників акцій протесту, в результаті чого загинули шестеро людей і 30 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Awsat.

Наголошується, що напади сталися через день після підозрілих інцидентів з різаниною, за результатами яких щонайменше 13 людей були поранені на площі Тахрір в Багдаді, епіцентрі протестного руху в Іраку.

Один з шиїтських релігійних авторитетів Іраку Алі аль-Сістані закликав у п'ятницю створити новий уряд у відведений термін і без "іноземного втручання".

Нагадаємо, 28 листопада під час протестів в Іраку загинули 28 осіб. Згодом прем'єр-міністр Іраку Адель Абдула Махді оголосив про свою відставку і подав відповідну заяву в парламент. Законодавці прийняли відставку прем'єра.

Правозахисна організація Amnesty International закликала офіційний Багдад покласти край вбивствам демонстрантів. Правозахисники вважають, що влада Іраку повинна притягнути до відповідальності всіх співробітників сил безпеки, які причетні до загибелі учасників антиурядових акцій.

Як повідомляло РБК-Україна, починаючи з 1 жовтня на акціях протесту в Іраку загинули більше 350 демонстрантів. При цьому, за даними комітету з прав людини при іракському парламенті, ще 15 тисяч людей отримали поранення. Антиурядові протести охопили Басру, Ед-діванов, Кербеле, Васіт, Кіркук і столицю - Багдад.