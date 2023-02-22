UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Багаття на мільйон": ЗСУ знищили росіян біля Кремінної, які намагалися прорватися

Фото: ЗСУ знищили росіян біля Кремінної, які намагалися прорватися (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В районі Кремінної російські війська наступали ротою танків та ротою піхоти. Але ця спроба прориву завершилася спаленням ворожої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Луганської ОВА.

"Рашисти намагалися здійснити прорив силами до однієї роти танків та роти піхоти. Що з того вийшло - гарне багаття з танків "на мільйон". Слава українським захисникам!" - йдеться в описі під відео.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, як раніше розповіли в Луганській ОВА, окупаційні війська в області кидають всі свої зусилля на Кремінський напрямок. Тому там наразі найскладніша ситуація з усіх в регіоні.

Також повідомлялося, що російські військові сконцентрували десятки тисяч своїх солдатів під Кремінною.

При цьому війська РФ продовжують накопичувати резерви на території Луганської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛуганськКременнаяВійна Росії проти України