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"Костер на миллион": ВСУ уничтожили россиян возле Кременной, пытавшихся прорваться

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Кременная, Среда 22 февраля 2023 09:44
"Костер на миллион": ВСУ уничтожили россиян возле Кременной, пытавшихся прорваться Фото: ВСУ уничтожили россиян возле Кременной, пытавшихся прорваться (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В районе Кременной российские войска наступали ротой танков и ротой пехоты. Но эта попытка прорыва завершилась сожжением вражеской техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Луганской ОВА.

"Рашисты пытались совершить прорыв силами в одну роту танков и роту пехоты. Что из этого получилось - хороший костер из танков "на миллион". Слава украинским защитникам!" - говорится в описании под видео.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, как ранее рассказали в Луганской ОВА, оккупационные войска в области бросают все свои усилия на Кременское направление. Поэтому там самая сложная ситуация из всех в регионе.

Также сообщалось, что российские военные сконцентрировали десятки тысяч своих солдат под Кременной.

При этом войска РФ продолжают копить резервы на территории Луганской области.

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