Багаторівнева домовленість: Зеленський запевнив, що Україна отримає додаткові Patriot

"Ми робимо все, щоб Україна отримала якнайбільше засобів для збиття дронів, для збиття ракет. Наближаємо домовленість, і це буде багаторівнева домовленість, щодо нових систем "Петріот" і ракет до них", - пообіцяв президент.

Також Зеленський додав, що Україна активно розвиває власне виробництво засобів ППО. В першу чергу мова йде про дрони-перехоплювачі. А російські окупанти можуть чекати нові удари дронів по своїх містах.

"Будемо продовжувати наші активні дронові операції на російській території у відповідь на їхні удари. І як завжди, будемо діяти асиметрично - і це ефективно", - резюмував президент.