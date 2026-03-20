Багатоповерхівки Києва забезпечать генераторами: деталі нового проєкта Кабміну

18:40 20.03.2026 Пт
Мешканцям будинків залишиться лише заправляти та ремонтувати обладнання
Валерій Ульяненко
Багатоповерхівки Києва забезпечать генераторами: деталі нового проєкта Кабміну Ілюстративне фото: участь будинків у проєкті є добровільною (Getty Images)

У Києві запустять експериментальний проєкт, в межах якого будинки безкоштовно обладнають акумуляторами та генераторами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Вона розповіла, що держава допоможе Києву підготувати житловий фонд до наступної зими. Зокрема, в межах експериментального проєкту багатоповерхівки обладнають засобами резервного живлення.

"Держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для забезпечення роботи ліфтів та інженерних систем, а також освітлення місць загального користування", - сказано в її заяві.

Свириденко зауважила, що обладнання закуплять коштом держави, а на мешканців ляже експлуатація - закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт.

Прем'єр наголосила, що участь у проєкті є добровільною - рішення мають ухвалити співвласники багатоповерхівок. Протягом 30 днів КМДА має сформувати перелік будинків, які відповідають критеріям програми, після чого визначити потребу у фінансуванні.

"Програма для Києва реалізовуватиметься як пілотний проєкт. Вивчаємо доцільність і можливості її розширення на інші міста", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо, 3 березня Рада національної безпеки і оборони затвердила плани стійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім Києва. Столиці надали додатковий час для підготовки документа.

Президент України Володимир Зеленський заявив про складну ситуацію в місті та запропонував залучити до підготовки плану ексвіцепрем’єра Олександра Кубракова.

Пізніше, 14 березня, Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо планів стійкості, встановивши для Києва новий дедлайн.

