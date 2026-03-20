Київ знову не захистив план стійкості: Кабмін дав час до квітня і пропонує допомогу

Київ повторно не зміг захистити план стійкості до опалювального сезону, тож уряд дав місту час до квітня на його доопрацювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Столиця представила документ на засіданні Координаційного центру. Київ залишається останнім регіоном, чий план підготовки до зими має затвердити РНБО.

План передбачає захист 57 об’єктів критичної інфраструктури, а також встановлення понад 200 МВт додаткової генерації для забезпечення роботи систем тепло- і водопостачання, водовідведення та інших об’єктів до кінця року.

Водночас, за словами очільниці українського уряду, ключовий напрям - розвиток розподіленого теплопостачання - потребує доопрацювання. Розробникам доручили завершити цю частину до початку квітня 2026 року.

Загальний бюджет плану становить 61,6 млрд грн, з яких 10,6 млрд грн - кошти міста. Ще 51 млрд грн необхідно залучити додатково.

"Уряд забезпечує необхідне сприяння столиці у підготовці плану і надаватиме підтримку його реалізації після затвердження", - підсумувала Свириденко.