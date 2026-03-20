Київ знову не захистив план стійкості: Кабмін дав час до квітня і пропонує допомогу
Київ повторно не зміг захистити план стійкості до опалювального сезону, тож уряд дав місту час до квітня на його доопрацювання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.
Столиця представила документ на засіданні Координаційного центру. Київ залишається останнім регіоном, чий план підготовки до зими має затвердити РНБО.
План передбачає захист 57 об’єктів критичної інфраструктури, а також встановлення понад 200 МВт додаткової генерації для забезпечення роботи систем тепло- і водопостачання, водовідведення та інших об’єктів до кінця року.
Водночас, за словами очільниці українського уряду, ключовий напрям - розвиток розподіленого теплопостачання - потребує доопрацювання. Розробникам доручили завершити цю частину до початку квітня 2026 року.
Загальний бюджет плану становить 61,6 млрд грн, з яких 10,6 млрд грн - кошти міста. Ще 51 млрд грн необхідно залучити додатково.
"Уряд забезпечує необхідне сприяння столиці у підготовці плану і надаватиме підтримку його реалізації після затвердження", - підсумувала Свириденко.
Нагадаємо, 3 березня Рада національної безпеки і оборони затвердила плани стійкості для всіх областей та обласних центрів, окрім Києва. Столиці надали додатковий час для підготовки документа.
Президент України Володимир Зеленський заявляв про складну ситуацію в місті та запропонував залучити до підготовки плану ексвіцепрем’єра Олександра Кубракова.
14 березня Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо планів стійкості, встановивши для Києва новий дедлайн.